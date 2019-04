Basket, trasferta a Bolzano, domani, per la VelcoFin

Vicenza – Nella penultima giornata del campionato di serie A2, in programma domani sera (palla a due alle 20.30), la VelcoFin InterLocks Vicenza è attesa in Trentino Alto Adige, al PalaMazzalidi Bolzano, per la sfida contro le padrone di casa dell’Itas Alperia.

Quattro i punti in classifica che separano le due squadre (30 quelli delle vicentina; 26 per le altoatesine), entrambe alla ricerca della vittoria, in vista dei playoff promozione. Nell’ultimo turno, quello di sabato 20 aprile, VelcoFin ed Itas Alperia hanno conquistato una vittoria sofferta.

Vicenza ha faticato non poco per avere la meglio su Varese, mentre Bolzano è stato di scena a Carugate dove l’ha spuntata, di tre punti, solo negli ultimi secondi del match. Le trentine hanno disputato un ottimo terzo tempo, mettendo a referto 20 punti, contro i 4 delle avversarie. Sugli scudi l’esperta ala Safy Fall, autrice di una prestazione da 27 punti (8/12 al tiro da due e 2/4 da tre) con 31 di valutazione.

“Quella contro Bolzano è una partita importante e delicata – ha analizzato coach Alto Corno alla vigilia della gara -. Conosciamo Safy Fall, che considero una delle giocatrici più forti della A2. Ma l’allenatore delle altoatesine, Roberto Sacchi, può contare su altre valide atlete, come ad esempio la straniera Bungaitè e i due play Servillo e Ruocco”.

“Come al solito – ha proseguito Corno – per noi conta molto il gruppo: la difesa approntata nel quarto periodo, sabato scorso, mi ha molto soddisfatto E far nostre le ultime due partite significherebbe presentarsi ai playoff nella forma giusta per giocare al meglio”.