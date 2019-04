Basket, sofferta vittoria per la VelcoFin Vicenza

Vicenza – Sofferta vittoria, 56-46, per la VelcoFin InterLocks Vicenza contro il fanalino di coda del girone Nord, Basket Femminile Varese 95. Il successo in questo match, giocato sabato al palasport cittadino di viale Goldoni e valido per il 28esimo turno del campionato di serie A2, ha confermato il settimo posto in classifica per le ragazze di coach Aldo Corno.

Le biancorosse lombarde, già retrocesse, hanno dato molto filo da torcere alle padrone di casa, mollando solo nel finale del quarto periodo, sul 47-46, dopo una tripla di Beretta. A questo punto Vicenza ha stretto ancor di più la difesa a zona 1-3-1, ottimamente eseguita, e in attacco ha prodotto il break di 9-0 decisivo.

Considerati i risultati concomitanti (vittorie di Bolzano a Carugate e di Milano a Marghera), pur con quattro punti di vantaggio sulle due dirette avversarie a due sole giornate dalla conclusione, la VelcoFin non è ancora matematicamente ai playoff e mercoledì sarà di scena proprio a Bolzano, contro l’Itas, diretta concorrente.

Per quanto riguarda una breve cronaca dell’incontro, i primi due periodi sono stati caratterizzati da un grande equilibrio: il quarto d’apertura si è chiuso sul +1 per Vicenza, 14-13, mentre al termine dei secondi dieci minuti il vantaggio delle biancorosse è stato di tre lunghezze, 28—25.

Equilibrio anche nella terza frazione, terminata sul 41-40, ma nel corso del periodo Vicenza aveva raggiunto il +7, 39-32, per poi subire il recupero delle lombarde. Al giro di boa dell’ultimo quarto, sul 47-46, la VelcoFin a ha innestato la marcia della vittoria. Grazie ai centri di Monaco, stoppa, Santarelli e Matic, come detto, le ragazze di coach Aldo Corno hanno piazzato un break di 9-0 (56-46) che ha permesso loro di conquistare i due punti in palio.

Vicenza: Matic 15, Chicchisiola, Destro M., Monaco 5, Colombo, Destro F. 2, Stoppa 13, Mioni ne, Gamba ne, Ferri 13, Santarelli 8, Zanetti.

Varese: Sonzini ne, Mistò E. 7, Beretta 3, Mistò F. 12, Biasion 2, Petronyte ne, Premazzi 2, Sorrentino 2, Visconti 10, Rossi, Fontanel ne, Polato 8.