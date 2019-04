Schio – Continuano i playoff scudetto della serie A1 per il Famila Wuber Schio. Al via domani sera, infatti, le semifinali di Sorbino Cup. In questa fase, che si disputerà al meglio delle cinque partite, le arancioni dovranno vedersela con un cliente davvero ostico: le Lupe giallonere del Fila San Martino di Lupari.

Mentre le scledensi hanno archiviato con decisione lo step dei quarti di finale, sconfiggendo in due partite e con ampio margine le ferraresi della Meccanica Nova Vigarano (88-53 il risultato di gara 1, al PalaRomare; 48-82 quello di gara 2, al PalaVigarano), le padovane hanno dovuto faticare di più per passare il turno contro le pavesi dell’Elcos Broni.

Dopo aver vinto in casa il primo match di un solo punto (54-53), al PalaVerde di Broni, le ragazze di coach Abignente sono state sconfitte dalle biancoverdi lombarde con il risultato di 66-53. Nella decisiva gara 3, la bella, disputata sabato 13 aprile al PalaLupe, le padrone di casa hanno conquistato la vittoria per 75-68 grazie ad un perentorio break di 19-0 costruito negli ultimi sei minuti. Un parziale, quello griffato da Marshall e compagne, che ha rotto gli equilibri di un match fino a quel momento abbastanza incerto.

Guardando ora ai prossimi impegni, come detto martedì 16 aprile, al PalaRomare è in programma gara 1 di semifinale (palla a due alle 20.30). Stesso posto, stessa ora anche per gara 2, in calendario per giovedì 18. A fare da teatro al terzo ed, eventualmente, anche al quarto scontro (per accedere alla finale scudetto una due compagini dovrà vincere tre incontri), sarà il palazzetto dello sport di via Leonardo da Vinci, fortino delle giallonere padovane (lunedì 22, alle 20.30 e mercoledì 24, alle 20.30). Per l’eventuale gara 5, si tornerà, invece, a Schio, sabato 27 aprile, alle 20.30.

L’altra gustosa semifinale vedrà scontrarsi (nelle date sopraindicate) le orogranata dell’Umana Reyer Venezia e le biancoverdi siciliane della Passalacqua Ragusa. Le due squadre che si affermeranno in questa fase daranno poi vita alla finale, che assegnerà lo scudetto della stagione 2018/2019.

Ilaria Martini