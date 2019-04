Basket, la VelcoFin Vicenza attende la visita di Varese

Vicenza – La regular season del campionato di basket femminile di serie A2 è agli sgoccioli (alla conclusione di questa prima fase mancano infatti solo tre partite) e la VelcoFin InterLocks Vicenza, con 28 punti al suo attivo, è in posizione tranquilla, ma una vittoria nel match di domani consentirebbe alle biancorosse vicentine di blindare il settimo posto in classifica.

Sabato 20 aprile, al palasport cittadino di viale Goldoni, arriveranno le biancorosse lombarde del Basket Femminile Varese 95, fanalino di coda del girone Nord, al loro primo anno in A2. L’ultima posizione in classifica delle sfidanti non deve però indurre Vicenza a sottovalutare questa sfida, in programma per la 28esima giornata.

Se è vero, infatti, che le ragazze di coach Luca Visconti vengono da tre sconfitte consecutive, è altrettanto vero che prima hanno violato l’ostico campo di Udine e fermato Crema, attualmente seconda forza del campionato.

Nella gara di andata, alla palestra consortile di Azzate, Ferri e compagne la spuntarono di soli tre punti (47-50). A 5 secondi dalla sirena finale, sul 47 pari, Ivona Matic arpionò un importantissimo rimbalzo e mise a referto il gioco da tre punti che decretò la vittoria della VelcoFin.

Varese, che ha cambiato da qualche tempo allenatore promuovendo come capo Luca Visconti (era il vice dell’ex coach Lilli Ferri), può contare sull’apporto dell’ala Alessandra Visconti, giocatrice molto esperta e di grande personalità (con 201 punti è la migliore realizzatrice delle lombarde) che le vicentine faranno bene a “curare” con la massima attenzione.