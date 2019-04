Basket playoff, Schio ai quarti contro Vigarano

Schio – Ad una decina di giorni dalla fine della stagione regolare di Sorbino Cup, serie A1 di basket femminile, per il Famila Wuber Schio è tempo di playoff scudetto. Il primo ostacolo che le arancioni dovranno superare per proseguire nella corsa al tricolore è costituito dalle biancorosse della Meccanica Nova Vigarano.

L’ultima partita di campionato delle scledensi risale a domenica 24 marzo. (giovedì 28 le ragazze di coach Vincent sono scese in campo per gara 2 delle semifinali di EuroCup): si è trattato dell’ottima vittoria esterna ad Empoli. Un successo che, complice la sconfitta di Venezia, ha consegnato alle arancioni il primo posto in classifica.

La scorsa settimana, hanno calcato il parquet solo quattro squadre (settima, ottava, nona e decima classificata), vale a dire Empoli, Vigarano, Sesto San Giovanni e Battipaglia, che si sono affrontate (Empoli-Vigarano e Sesto-Battipaglia) in un doppio confronto, dal quale sono uscite le ultime due compagini da inserire nella griglia playoff.

La squadra di coach Luca Andreoli ha perso di un punto in terra toscana (70-69), ma in gara 2 ha superato Empoli 80-68. Nessun problema, invece, per le milanesi di Sesto, che hanno sconfitto (74-60 e 85-33) le salernitane.

Dopo questi ottavi di finale, è ora in partenza la fase dei quarti, che come detto, vedrà il Famila affrontare le ferraresi. Le biancorosse hanno affrontato entrambi i match degli ottavi senza la migliore realizzatrice della squadra, Feyonda Fitzgerald. Alla fine di marzo, infatti, la società ha rescisso il contratto con la playmaker americana.

Per quanto riguarda i quarti di finale, questi si giocheranno al meglio delle tre partite. Il che significa che accederà al turno successivo (semifinale) il team che vincerà due gare su tre. Il primo scontro è in programma venerdì 5 aprile al PalaRomare di Schio, con inizio alle 20.30.

Per gara 2 (martedì 9 alle 20.30) ci si sposterà in Emilia Romagna, al PalaVigarano. In caso di parità, per la bella si tornerà al palasport di viale dell’Industria, giovedì 11 aprile, con palla a due alle 20.30.

Di seguito il programma completo dei quarti di finale:

Ragusa – Lucca (gara 1 il 4/4, gara 2 il 7/4, eventuale gara 3 il 10/4);

Venezia – Sesto San Giovanni (5/4, 8/4, 11/4);

Schio – Vigarano (5/4, 9/4, 11/4);

Broni – San Martino di Lupari (6/4, 9/4, 13/4)

Ilaria Martini