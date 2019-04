Vicenza – La VelcoFin Vicenza ha bissato il successo dell’andata, colto lo scorso dicembre a palasport Uccio Camagna di Tortona, in provincia di Alessandria, ed anche nel match di ritorno, ieri sera, ha sconfitto l’Autosped Castelnuovo Scrivia. Nel 26esimo turno del campionato di basket femminile di A2, giocato al palasport di viale Goldoni, le vicentine hanno infatti fermato, 64-48, le piemontesi, al termine di una tra le più riuscite partite dell’anno per le biancorosse di casa.

E’ vero che l’allenatore delle ospiti, Fabio Pozzi, non ha potuto schierare due pedine importanti (capitan Licia Corradini e l’ex Vicenza Irene Pieropan, inforunate), ma allo stesso tempo va sottolineata la grande determinazione messa in campo da Ferri e compagne. Nel match delle 18 la difesa a zona (1-3-1) sfoderata da coach Aldo Corno dal secondo periodo ha funzionato alla grande, causando non pochi grattacapi alle piemontesi.

L’Autosped si è trovata in testa solo per pochi momenti, tutti nel primo tempino (2-4, 4-6, 6-8), che le padrone di casa hanno comunque chiuso a +3, 18-15; per il resto l’incontro si è tradotto in un lungo monologo vicentino, con una seconda frazione giocata con una intensità eccezionale (il parziale dei punti segnati è di 18 a 7 per la VelcoFin).

Vicenza ha conquistato anche il terzo periodo (15-9), cedendo nel quarto di chiusura (13-17), ma il +20 accumulato dalle vicentine alla terza sirena (51-31) ha consentito loro di conquistare i due punti in palio e tornare a sorridere dopo lo stop di sette giorni fa, contro Bolzano, allora fanalino di coda del girone Nord assieme a Varese. Tre giocatrici in doppia cifra e due arrivate a quota 9 punti, testimoniano la coesione del gruppo vicentino.

Vicenza: Matic 13, Chicchisiola 2, Destro M., Monaco 9, Colombo 2, Destro F. 1, Stoppa 14, Mioni, Gamba ne, Ferri 9, Santarelli 12, Zanetti 2

Castelnuovo Scrivia: Canova 12, Repetto, Corradini ne, Martelliano 4, Colli Carolina 2, Serpellini, Colli Claudia 12, Quintiero, Salvini 3, Stoiedin 13, Pieropan ne, Francia 2