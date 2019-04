Banche, risparmiatori davanti alla Prefettura...

Vicenza – Manifestazione dei cittadini truffati dalle banche, domani, a Vicenza, davanti alla Prefettura. Si terrà dalle 10.30 alle 12, organizzata dalla Federconsumatori di Vicenza, per una mobilitazione che continuerà fino a quando i cittadini truffati non otterranno il giusto ristoro. L’appuntamento di domani è è in contrà Gazolle, e i risparmiatori ed il loro rappresentanti chiederanno al prefetto di essere ricevuti, risoluti nel chiedere l’emissione dei decreti attuati che dovrebbero dare il via ai rimborsi.

“Nonostante la Commissione Europea – scrive Federconsumatori in una nota – abbia dato il via libera agli indennizzi ai risparmiatori italiani che hanno perso i loro soldi nelle obbligazioni subordinate e nelle azioni delle due banche venete e delle quattro del centro Italia finite in risoluzione negli anni passati, ad oggi il governo non ha ancora emesso i decreti attuativi. Sono state accertate dalla magistratura le violazioni massive da parte delle banche venete degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza verso i risparmiatori”.

“Le uniche condizioni da rispettare – continua l’associazione – sono: la definizione chiara dei casi di vendita fraudolenta e l’indicazione da parte del Governo delle precise “ragioni sociali” in grado di motivare l’intervento dello Stato. Una buona notizia per i risparmiatori che, da anni, attendono di rientrare in possesso dei propri risparmi, ma che per renderla effettiva necessita di un intervento fattivo da parte del Governo. I nuovi sviluppi avvalorano e rendono ancora più forte la richiesta di giustizia da parte dei cittadini truffati. Richiesta che ribadiremo davanti alla Prefettura di Vicenza”