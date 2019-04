Auto fuori controllo. Distrutta centralina Tim

Chiuppano – Ha perso il controllo dell’auto finendo con la fiancata contro un muretto di recinzione ed abbattendo una centralina telefonica, per poi finire dall’altra parte della strada, ma dopo aver fatto notevoli danni. E’ successo questa mattina sul tardi, verso le 12.30, a Chiuppano, protagonista (per così dire…) una donna 32enne di Thiene, che era alla guida di autovettura Renault Clio e stava percorrendo via Alberi diretta verso il centro del paese.

Giunta all’altezza del civico 67 la donna ha sbandato ed è finita, come dicevamo, contro la recinzione del casa, subito dopo abbattendo e sradicando una centralina della Tim. Ma non era finita: la vettura è tornata in strada, ha invaso la corsia di marcia opposta, finendo contro un’altra recinzione recinzione, e poi dopo un’altra ancora, finendo poi finalmente la corsa…

Dopo l’urto, la donna, in stato confusionale, è stata trasportata con una ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso di Santorso, ma per fortuna ha solo lesioni lievi. sarà invece sanzionata per eccesso di velocità, perdita di controllo del veicolo, e sono in corso accertamenti per verificarne lo stato di idoneità alla guida. Va precisato che la centralina della Tim era appena stata installata con la posa della fibra ottica, ed il danno è valutabile intorno 15 mila euro, solo di materiale Tim.