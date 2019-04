Auto a fuoco, bambina in salvo appena in tempo

Montebello Vicentino – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montebello Vicentino, in via Ca’ Sordis, per l’incendio di un’autovettura. Nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente dell’auto era intento ad entrare nel garage sotterraneo della propria abitazione quando ha percepito odore di fumo.

Ha subito fatto retromarcia ed è sceso dall’auto portando fuori la bambina con cui era in auto, mettendola in un luogo sicuro, mentre l’auto si è incendiata. La squadra dei pompieri accorsa da Arzignano con due mezzi, ha spento la Bmw 520, completamente avvolta dalle fiamme.

Le cause del rogo dell’auto, probabilmente dovute ad un guasto elettromeccanico, sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.