Arzignano, trovato in un bar con l’eroina. Arrestato

Arzignano – Ieri mattina, 19 aprile, i carabinieri della stazione di Arzignano, nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, soprattutto negli ambienti giovanili, hanno individuato un cittadino straniero che stazionava all’interno di un bar del centro cittadino, con fare sospetto. I militari, dopo aver osservato gli spostamenti dell’uomo, hanno deciso di fermarlo e sottoporlo ad un controllo.

L’uomo era un cittadino del Bangladesh, di nome Sajib Abdin, 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati connessi agli stupefacenti. I militari sono quindi passati ad una accurata perquisizione personale, ed hanno trovato, nascoste nella biancheria intima dell’uomo, otto dosi di eroina, confezionate e pronte per essere vendute. Lo straniero è stato così arrestato e rinchiuso nelle celle della stazione in attesa del giudizio direttissimo.