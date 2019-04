Grumolo delle Abbadesse – Nella mattinata di oggi, martedì 23 aprile, tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza dai carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo. L’accusa per i tre, un uomo di 35 anni di nazionalità kosovara, e due rumeni, un 29enne ed un 39enne, tutti residenti a Vicenza, è di concorso nel possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Nei giorni scorsi il terzetto era stato notato mentre, a bordo di un’autovettura, si aggirava con un atteggiamento ritenuto dai militari sospetto, lungo le vie di Grumolo delle Abbadesse.

Dopo aver intimato l’alt all’auto, gli uomini dell’Arma hanno dato il via ad una perquisizione. Nell’abitacolo sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso: un piccone, una torcia, un giravite ed un taglierino.

I tre non avrebbero fornito ai carabinieri una adeguata e plausibile giustificazione per il possesso del materiale trovato, così come per la loro presenza in paese.

Tutti gli attrezzi recuperati all’interno dell’auto sono stati sequestrati ed è stata informata l’Autorità Giudiziaria berica per i relativi provvedimenti da adottare.