Pistola in pugno, rapinano un supermercato

Altavilla Vicentina – Rapina al supermarket, in pieno giorno, quest’oggi, ad Altavilla Vicentina. I ladri hanno preso di mira il supermercato Stella, che si trova in via Firenze, e sono fuggiti con circa 3700 euro.

Non erano ancora le tre del pomeriggio quando due persone, entrambe con il casco calato sulla testa, così da nascondere il viso, sono entrate nel supermercato. Uno dei due impugnava una pistola e, una volta all’interno del punto vendita si sono avvicinati alla cassiera e le hanno intimato di consegnare loro il denaro contenuto in quel momento nel registratore di cassa.

Arraffato i circa 3700 euro di bottino, i ladri si sono allontanati a bordo di uno scooter, facendo perdere le loro tracce.

Sul fatto indagano i carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, assieme ai loro colleghi della sezione operativa della Compagnia di Vicenza. I militari analizzeranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, così da risalire all’identità dei responsabili della rapina.