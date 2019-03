Bassano – Sarà Angelo Vernillo, attuale assessore alle Risorse umane, Sicurezza e Pianificazione finanziaria, il candidato sindaco del centrosinistra, a Bassano del Grappa, alle elezioni amministrative del prossimo maggio. Come molti sapranno, quella di maggio sarà la tornata elettorale nella quale andranno alle urne, per rinnovare le loro amministrazioni, la maggior parte dei comuni italiani. Così è anche nel vicentino, dove si rinnovano ben 80 amministrazioni.

Bassano è la città più popolosa interessata al voto, ma con più di 15 mila abitanti, e quindi con voto su eventuale doppio turno, sono chiamate alle urne anche Schio, Valdagno, Arzignano e Montecchio Maggiore. Tornando alla candidatura di Vernillo, nome del quale comunque si parlava già da tempo, è stata decisa, o meglio resa ufficiale, ieri sera, nell’ultima riunione del tavolo della coalizione attualmente al governo della città, il cui scopo era proprio quello di scegliere un candidato condiviso,

“Con la scelta di Vernillo – ha messo in evidenza, in una nota diffusa questa mattina il sindaco uscente, Riccardo Poletto -, si entra ora nella fase che ci vedrà impegnati nella redazione del programma da proporre ai cittadini e nel più ampio coinvolgimento delle singole persone e di tutti i gruppi politici nella definizione e costruzione delle liste dei candidati al consiglio comunale che sosterranno il candidato sindaco”. La presentazione pubblica del candidato si terrà a Bassano domani mattina, alle 11, in Piazza Castello.