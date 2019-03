Villaverla, ciclista investito. 85enne in codice giallo

Villaverla – E’ stato trasportato all’ospedale con un codice giallo il ciclista di 85 anni, P.B. sono le sue iniziali, che è stato investito nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 marzo, a Villaverla. Mancava poco alle 14 quando un ragazzo di 22 anni di Caldogno, a bordo di una Ford Fiesta, stava percorrendo via Roma con direzione Thiene.

Giunto all’altezza dell’attraversamento pedonale di fronte allo stabilimento della ditta Telwin, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito, l’anziano, residente a Villaverla. In seguito all’impatto, l’85enne è stato caricato sul cofano e poi sul parabrezza della vettura e infine sbalzato sull’asfalto.

In via Roma è sopraggiunta l’ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino in codice giallo. Pur avendo riportato ferite alla mano e, soprattutto, alla testa, l’uomo è rimasto sempre cosciente. Sul posto, per i rilievi e la regolazione del traffico veicolare, è intervenuta la polizia locale del Consorzio Nordest vicentino.