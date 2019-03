Assaltano il bancomat ma vanno in bianco

Villaverla – Ancora un caso di uno sportello bancomat preso di mira dai ladri. E’ successo questa notte, intorno alle 2, a Villaverla, dove ignoti hanno fanno esplodere lo sportello bancomat della filiale di Banca Intesa, in Via Milano, tentando, senza riuscirvi, di impossessarsi del denaro che in esso era contenuto e provocando solamente un po’ di danni alla struttura.

Un uomo residente nella zona infatti, udito il rumore provocato dall’esplosione, ha allertato immediatamente il 112 che ha inviato sul luogo ogni pattuglia disponibile.

I malviventi hanno quindi desistito dai loro intenti e si sono dati alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo di colore scuro. Le indagini sono in corso a cura dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Thiene e di quelli del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Vicenza.