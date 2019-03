Teatro, a Vicenza “Uomo e galantuomo” di De Filippo

Vicenza – Il grande teatro di Eduardo De Filippo sarà protagonista del sesto appuntamento del Festival nazionale “Maschera d’oro” al Teatro San Marco di Vicenza. Sabato 16 marzo con inizio alle 21, la compagnia Teatro dei Dioscuri di Campagna, in provincia di Salerno, proporrà infatti lo spettacolo “Uomo e galantuomo”, per la regia di Antonio Caponigro.

Scritto nel 1922 e inserito dall’autore napoletano nel ciclo “Cantata dei giorni pari”, questo testo è un grande gioco di contrasti: fra comicità e dramma, prima di tutto, tra momenti di divertimento e stimoli alla riflessione; ma anche fra ricchezza e miseria, fra attori e personaggi, e fra uomini e galantuomini, ciascuno visto nel suo essere e nel suo apparire, in un evidente richiamo a quelle tematiche che Eduardo condivideva con Luigi Pirandello e con il suo teatro.

“Al centro della vicenda – racconta una nota di presentazione dello spettacolo – c’è una squinternata compagnia teatrale, scarsa di talento e di denaro, ma sostenuta, da un ricco e giovane benefattore. Dopo l’ennesimo fiasco, gli attori decidono di allestire in fretta e furia un altro lavoro e iniziano le prove, con risultati tragicomici, nell’albergo che li ospita a spese del mecenate”.

“Come se non bastasse, l’improvviso arrivo del fratello della prima attrice, che aspetta un figlio dal capocomico, crea un putiferio. L’uomo, però, scambia il benefattore della compagnia per il padre del nascituro e dà il via ad una serie di malintesi dalle conseguenze imprevedibili, fra gravidanze, tradimenti, veri incidenti e apparenti pazzie”.

La 31esima edizione della Maschera d’Oro è organizzata dal Comitato veneto della Federazione italiana teatro amatori (Fita). I biglietti per i singoli spettacoli del festival sono in vendita a 10 euro (8,50 per i ridotti). Prevendite nella sede di Fita Veneto, in stradella delle Barche 7 a Vicenza (0444 324907, al mattino, dal lunedì al venerdì). La biglietteria del San Marco è aperta la sera dello spettacolo, dalle 19 (0444 921560). Informazioni anche su www.fitaveneto.org e nella pagina Facebook dedicata al festival.