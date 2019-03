Vicenza, la rassegna TeatroSei continua con “Fotocopie”

Vicenza – Nuovo appuntamento, domenica 3 marzo, con la ventesima edizione di TeatroSei, una rassegna di spettacolo organizzata dal Comune di Vicenza, Circoscrizione 6, e dalla Federazione italiana teatro amatori (Fita) provinciale.

Domani, sul palco del teatro San Giuseppe, in zona Mercato Nuovo, sarà di scena la compagnia TeatroRoncade, della provincia di Treviso, che proporrà “Fotocopie”, atto unico di Sara Beinat, per la regia di Francesco Marta. Lo spettacolo è in programma alle 16.30.

Il sipario si alza su una stanza, la sala di un’azienda, dove cinque sconosciuti attendono l’esaminatore che dovrà decidere in merito alla loro possibile assunzione come addetti alle fotocopie.

Ma quella che potrebbe sembrare una normale procedura di selezione del personale mostra ben presto un lato sinistro, mentre una grande fotocopiatrice scandisce il ritmo di una situazione via via sempre più imbarazzante, che porterà i cinque a mostrarsi per quello che sono, al di là delle apparenze e delle convenzioni.

A dare il vita a questo spettacolo saranno gli attori Davide Pellin, Alice Guidolin, Nicolò Gasparetto, Marco Lessio, Davide Bruzzolo e Stefano Risato.

La rassegna TeatroSei è realizzata con la collaborazione delle compagnie La Ringhiera e Lo Scrigno e delle parrocchie di San Lazzaro e San Giuseppe. I biglietti (interi a 7 euro e ridotti a 5) saranno in vendita da mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Per informazioni: fitavicenza@fitavicenza.it.