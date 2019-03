Vicenza – Si è insediata a Palazzo Trissino la Commissione paritetica per la revisione della convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Vicenza e l’Accademia Olimpica. All’incontro, aperto dal sindaco Francesco Rucco e dal presidente dell’Accademia Olimpica Gaetano Thiene, hanno partecipato, per il Comune di Vicenza, il direttore del settore Cultura, promozione della crescita e musei, Mauro Passarin, con il funzionario Riccardo Brazzale e la consigliera Simona Siotto, mentre, per l’Accademia Olimpica, vi hanno preso parte i componenti del consiglio di presidenza Giovanni Luigi Fontana, Maria Elisa Avagnina e Giuliano Bellieni.

“Abbiamo aperto una nuova stagione fatta di collaborazione con tutte le associazioni culturali che operano in città – ha ricordato il sindaco -, abbiamo grandi potenzialità che in passato non sono state sfruttate, fatte di conoscenza del territorio e del suo immenso patrimonio. E’ nostra intenzione fare squadra perché questa conoscenza sia condivisa e perché, assieme, possiamo far crescere Vicenza con proposte di elevato livello culturale. La sinergia con il Cisa e con la Fondazione Teatro Comunale, per l’organizzazione delle grandi mostre in Basilica palladiana, ne è prova concreta, oltre che un esempio di come questa amministrazione intende gestire la cultura in città.”

“Si conferma – ha aggiunto il presidente dell’Accademia Olimpica – un clima di apertura e di dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale. Da entrambe le parti sono emersi i presupposti per un fattivo impegno a risolvere le criticità che la nostra storica istituzione si trova ad affrontare, a partire da quelle pressanti di carattere logistico e finanziario, nonché sullo sviluppo di una sempre più forte sinergia, che porti concreti benefici per la città. Come accademia, mettiamo a disposizione quello che abbiamo di più prezioso: lo straordinario patrimonio di competenze rappresentato dai nostri accademici, studiosi ed esperti riconosciuti come eccellenze a livello internazionale nelle rispettive materie. Un inizio nel segno di un’alleanza al servizio culturale della città di Vicenza”.