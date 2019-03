Vicenza – La Libreria San Paolo di Vicenza, rinnovata negli spazi e negli arredi, cambia sede e si sposta in Contrà Cesare Battisti. L’inaugurazione della nuova libreria vicentina si terrà sabato 16 marzo, alle 11, alla presenza del vescovo, Beniamino Pizziol, e del sindaco, Francesco Rucco, ed il proposito è quello di diventare uno dei poli della vita culturale della città, punto di riferimento della conoscenza religiosa e dell’eccellenza del libro.

“Un luogo – sottolineano i gestori della libreria – dove le persone si sentiranno parte di una grande community in cui ritrovarsi e condividere interessi. Un’agorà in cui si potranno sviluppare relazioni e scambi culturali attraverso incontri, letture e laboratori, grazie anche alla collaborazione delle realtà civili ed ecclesiastiche cittadine, del Centro Culturale San Paolo di Vicenza e del Festival Biblico. Grazie a un’offerta di prodotti di qualità sempre più diversificata e completa, all’interno della Libreria è stato dedicato uno spazio importante alla narrativa. Un’area del punto vendita è inoltre riservata alla famigli”a.

“La nuova Libreria San Paolo di Vicenza – continuano – è il luogo ideale per organizzare le presentazioni di nuovi libri, dibattiti culturali ed eventi. Come tutte le librerie del Gruppo Editoriale San Paolo, si contraddistingue per la cura e i criteri utilizzati nella scelta dei prodotti, una valutazione che tiene conto sia della qualità, sia dei contenuti. Uno spazio dove sentirsi come a casa, guidati dalla professionalità e dalle attenzioni del personale qualificato”.

La storia della Libreria San Paolo, a Vicenza, inizia il 25 dicembre 1945. Un punto di riferimento fondamentale per la cultura letteraria specializzata in tematiche religiose e spirituali, ma non solo. La prima sede fu quella di Piazza delle Erbe, poi nel 1947 ci fu il trasferimento in Corso Palladio, prima al civico 71 e successivamente al 132. Ora, a marzo 2019, una nuova sede, con molti appuntamenti in programma nel giorno dell’inaugurazione.