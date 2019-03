Vicenza, ruba un portafoglio al bar. Arrestato

Vicenza – Avrebbe sottratto il portafoglio ad una donna all’interno di un bar. E’ infatti con l’accusa di essere un borseggiatore che Nokia Davin, cittadino francese di 42 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa del Norm di Vicenza.

E’ successo nel pomeriggio di ieri, domenica 10 marzo, all’interno del centro commerciale Palladio di Vicenza. I militari stavano eseguendo uno specifico servizio volto al contrasto dei fenomeni predatori, quando hanno sorpreso il 42enne mentre sfilava il portafoglio dalla borsa di una signora, che si trovava all’interno di un bar.

Gli uomini dell’arma, vista tutta la scena, si sono subito messi all’inseguimento dell’uomo e sono riusciti a bloccarne il tentativo di fuga, dopo che il 42enne aveva tentato di sbarazzarsi del bottino.

Il cittadino francese, è stato quindi portato presso il Comando dei carabinieri di via Muggia e, al termine delle formalità di rito, ha passato la notte in una delle camere di sicurezza, così come disposto dal pubblico ministero di turno.