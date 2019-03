Vicenza, flash mob poetico alla Biblioteca Bertoliana

Vicenza – In occasione della Giornata mondiale della poesia, oggi, giovedì 21 marzo, la Biblioteca Bertoliana di Vicenza ha organizzato un flash mob poetico nelle sale di lettura di Palazzo San Giacomo e di Palazzo Palazzo Costantini. L’evento ha visto la partecipazione di due attori di Theama Teatro e del trio chitarristico composto da Gloria Dal Sasso, Silvano Rigo e Maria Grazia Zuccon, che si sono esibiti su pezzi di Augustin Barrios Mangorè e di Karl Jenkis.

“Un piccolo evento in controtendenza rispetto alla realtà di oggi – spiega una nota della Bertoliana -. In un mondo caratterizzato dal culto dell’immagine, giocato sul presente e sulla presenza, non solo fisica ma soprattutto sui social, la poesia è una reazione necessaria a ciò che distrae dall’essenziale, conducendo nel fondamentale spazio della riflessione. E la biblioteca, che ha come obiettivo quello di stimolare nuove curiosità ed interessi, è luogo ideale per la riflessione”.

In occasione questa giornata è stata inoltre realizzata la bibliografia “Poetesse italiane contemporanee”, con una serie di proposte di lettura di libri, che si possono trovare nelle sedi della Bertoliana, scaricabile dal sito della biblioteca. La Giornata mondiale della poesia è stata istituita dall’Unesco nel 1999. La data del 21 marzo, primo giorno di primavera, è stata scelta per riconoscere all’espressione poetica un importante ruolo nella promozione dell’interazione culturale e della pace.