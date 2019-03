Vicenza e provincia in breve

Vicenza, aree verdi chiuse per diserbo –

A Vicenza lunedì 1 e martedì 2 aprile Parco Querini, Giardino Salvi e i parchi di villa Guiccioli e di villa Tacchi saranno interessati da un intervento di diserbo chimico eseguito da Aim Amcps e saranno dunque chiusi al pubblico in entrambe le giornate. Il Museo del Risorgimento e della Resistenza, all’interno del parco di Villa Guiccioli, non sarà visitabile martedì 2 aprile. Il diserbo interesserà anche il parco di villa Tacchi; la segreteria della circoscrizione e l’anagrafe decentrata saranno accessibili dall’ingresso laterale a fianco del supermercato. Il parco, invece, non potrà essere utilizzato. In caso di maltempo l’intervento (e dunque le chiusure), sarà posticipato all’8 e 9 aprile.

Continuano le serate di “Bassano sicura”

Proseguono gli appuntamenti di “Bassano sicura”, un ciclo di incontri dedicati alla sicurezza, alla collaborazione sulla sicurezza urbana e sul decoro, al controllo di vicinato, alla prevenzione delle truffe, alla prevenzione dei reati predatori, alla legalità fiscale e al Codice della Strada. Lunedì primo aprile, con la polizia locale, si parlerà di collaborazione sul decoro e rispetto dei regolamenti comunali, con riferimento al Patto civico. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è per le 20.45 nella sala Domenico Tolio, in via Jacopo da Ponte.

Schio, incontro per genitori e figli sui videogiochi

Dalle 18.30 alle 20 di mercoledì 3 aprile nella sala Lim del Faber Box, a Schio (accesso da via Tito Livio 23), si terrà un appuntamento dal titolo “Genitori, figli e videogioco: quale incontro?” guidato e mediato dagli psicologi Davide Scapin e Marcello Bandiera. La serata sarà utile per individuare strategie costruttive nella gestione del videogioco, cercando di estrapolare, con la collaborazione dei partecipanti, delle giuste condizioni di utilizzo, che tengano conto delle esigenze educative dei genitori e delle richieste dei figli. La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione, sia per i genitori che per i ragazzi. Info e iscrizioni: informagiovani@comune.schio.vi.it, 0445 691249.