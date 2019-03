Vicenza e provincia in breve

Brendola, marijuana nascosta nel giardino pubblico –

Un sacchetto di nylon contenente 10 grammi di marijuana è stato trovato nei giorni scorsi nascosto dietro ad una siepe nel giardino pubblico tra la scuola secondaria di primo grado e gli impianti sportivi di Brendola. Il ritrovamento, con conseguente sequestro della sostanza stupefacente, è stato effettuato dai carabinieri della Stazione di Brendola, intervenuti su segnalazione di un dipendente comunale. Le indagini sono in corso per risalire all’autore dell’occultamento.

Vicenza, Festa del cioccolato in corso Fogazzaro

Da venerdì 29 a domenica 31 marzo, dalle 9 alle 20, in corso Fogazzaro sud, a Vicenza, si terrà la Festa del Cioccolato, con un laboratorio del cioccolato artigianale a cielo aperto proposto dalla squadra itinerante dei maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia. Tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 ci sarà il laboratorio di cioccolata “ChocoBaby” durante il quale i più piccoli potranno realizzare delle formine di cioccolata da gustare a casa (non è necessaria prenotazione; costo di partecipazione 5 euro). Da sabato 30 marzo sarà presente, in piazza San Lorenzo, il gruppo degli Antichi Mestieri che fino a domenica sarà impegnato nella realizzazione di alcuni oggetti utilizzando tecniche artigianali antiche. La festa si concluderà domenica pomeriggio con la realizzazione di una stecca di cioccolato lunga 40 metri che entrerà nel Guinness dei Primati e verrà poi offerta a tutti i presenti. L’evento è organizzato dalle associazioni Vivere Fogazzaro Vicenza, Il Tritone, con la collaborazione dell’assessorato alle attività produttive del Comune.

Visita di commiato a Palazzo Trissino per il Prefetto

Ieri mattina il prefetto di Vicenza, Umberto Guidato, si è recato in visita istituzionale a Palazzo Trissino, prima di lasciare il capoluogo berico per altro incarico. Il prefetto è stato ricevuto dal sindaco, Francesco Rucco, e dall’intera giunta: è stata l’occasione per un saluto cordiale e per un sentito ringraziamento, da parte dell’amministrazione, per la collaborazione e i risultati condivisi, a partire dal perfezionamento del Protocollo d’intesa sul controllo di vicinato.

Schio, sostituiti i pioppi in area lavatoi

Con l’inizio della primavera, i pioppi rimossi dall’area dei lavatoi in via Manin, a Schio, sono stati sostituiti con due nuove piante: un quercus phellos e un populus alba. E’ stata conservata la cippaia in cui prima erano a dimora i due pioppi, poiché lì sarà collocata una scultura dedicata alla figura della lavandaia e realizzata con il legno degli alberi abbattuti.