Vicenza e provincia in breve

Isola, la Compagnia del Villaggio presenta “On Stage” –

Si intitola “On stage! Ad un passo dal sogno…” la nuova avventura dei Cantieri Aperti della Compagnia del Villaggio. Si tratta di una produzione con copione originale e musiche edite del repertorio del musical, che segna il debutto di Laura Benetti alla Regia. Passando allo spettacolo, il sipario si apre sulla Chicago di fine anni 70, dove i Phoenix e gli Ycarus si scontrano al contest Majestic Musical Award per aggiudicarsi il premio Miglior musical dell’anno. Riconoscimento che segnerà l’ascesa a Broadway della compagnia vincente… Il doppio appuntamento con “On stage” è per le 21 di sabato 13 aprile e le 17 di domenica 14, al Teatro Marconi di Isola Vicentina. Per le prevendite dei biglietti (intero 12 euro, ridotti 8) si può contattare la segreteria Cdv Lab al Teatro di piazza Marconi (lunedì e mercoledì, dalle 17 alle 20, venerdì dalle 18 alle 21), inviare una e-mail all’indirizzo cdv@lacompagniadelvillaggio.it, oppure chiamare il numero 391 3099513 (dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20).

Domenica c’è “A sPasso per Sandrigo”

Tutto pronto per la seconda edizione di “A sPasso per Sandrigo”, passeggiata culturale tra storia, arte e natura, in programma domenica 31 marzo e organizzata da cooperativa Margherita, dal Comune e da diverse altre realtà del territorio. Il percorso standard sarà di 9 chilometri con partenza dalle 8 alle 9:30 dalla sede della cooperativa, in via Attilio Andretto, a Sandrigo. Si visiteranno l’oratorio San Gaetano, Villa Sesso Schiavo, Palazzo Mocenigo, Villa Cadore, Villa Tecchio Garbinati e il Sacello Zannini. Ad ogni tappa un cicerone ne illustrerà il valore storico-artistico e naturalistico e in alcune di esse sarà offerto un piccolo ristoro. La manifestazione sarà accessibile anche a persone con difficoltà motorie, grazie al gruppo spingitori di Inix Sport e al servizio bus navetta, che dalle 9:30 alle 14, si muoverà tra il parcheggio di via Chiesa a Lupia e villa Sesso Schiavo. Sarà possibile, inoltre, scegliere percorsi più brevi saltando qualche tappa. Il contributo per la partecipazione è di 3 euro; gratuito per bambini con età inferiore ai 5 anni. Per maggiori informazioni cliccare sull’immagine qui a lato.

Arzignano, omaggio a De Andrè con “La buona novella”

Nel ventennale della morte di Fabrizio De Andrè, la Pro loco di Arzignano, in collaborazione con il Comune, organizza, per domenica 31 marzo nella chiesa di San Giovanni Battista a Villaggio Giardino, “La buona novella”. Si tratta di un concerto, ad ingresso libero e con inizio alle 16.45, con i cori Amicantoe Kaliantos di Malo.

Thiene, corso di scacchi all’Urban Center

Nell’ambito del progetto Valori Lavori Thiene, mercoledì 3 aprile inizierà un corso di scacchi per principianti, a cura di Alberto Talpo. Sei lezioni, di due ore ciascuna, dedicate a ragazzi dai 12 anni in su e ad adulti che desiderino imparare i fondamenti, le regole e le strategie di uno dei giochi più antichi e popolari al mondo. Il corso, il cui costo di partecipazione è di 35 euro, sarà ospitato dall’Urban Center di piazza Rossi, a Thiene.