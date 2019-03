Vicenza e provincia in breve

Vicenza, chiusura parziale del Teatro Olimpico –

Nelle giornate di sabato 30 e di domenica 31 marzo, il Teatro Olimpico di Vicenza sarà chiuso parzialmente così da consentire lo svolgimento di alcuni appuntamenti di Festival città impresa. Il 30 e 31 marzo, infatti, il monumento di piazza Matteotti sarà aperto dalle 9 alle 10, con ultimo ingresso e permanenza massima possibile fino alle 10.30. Inoltre le visite Pop delle 10 non si svolgeranno. Nel pomeriggio la riapertura è prevista alle 13 di sabato 30 e alle 13.30 di domenica 31, con chiusura alle 17 (ultima entrata 16.30). È confermata la visita Pop delle 15.

Sarego, si sistema la sponda del fiumicello Brendola

Via libera ai lavori di ripristino del cedimento di una sponda verificatasi in un tratto del fiumicello Brendola, nel territorio comunale di Sarego. Dopo un sopralluogo da parte dei vertici del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, dal direttore del Genio civile di Vicenza e dal sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, i lavori sono stati definiti urgenti, quindi è subito partito l’iter previsto in questi casi. “Nel tratto di sponda ceduto – ha sottolineato il presidente del Consorzio, Silvio Parise – era indispensabile intervenire con urgenza per la pubblica incolumità, in quanto attualmente la sommità spondale rimane l’unica via di transito per gli agricoltori che, in questi giorni ,hanno dato avvio ad importanti attività, con passaggio di trattori lungo la capezzagna sommitale della sponda sinistra del fiumicello Brendola”. I lavori di consolidamento consistono, innanzitutto, nella rimozione del materiale terroso franato in alveo, per un volume di 750 metri cubi, che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque. Poi si provvederà alla ricostruzione della sponda, secondo l’andamento originario, mediante una palificata in legno di 130 metri e materiale lapideo in sponda.

Convegno sulla lingua veneta ad Arzignano

La città di Arzignano si prepara ad ospitare, sabato 30 e domenica 31 marzo, il secondo Convegno internazionale sulla lingua veneta (Cilve 2, per maggiori informazioni cliccare sull’immagine qui a lato). L’evento, organizzato dall’Academia de la Bona Creansa e avente per oggetto lo studio e la promozione del patrimonio linguistico veneto, si terrà al teatro Mattarello. Preludio a questo evento è la mostra d’arte, lingua e cultura veneta di Gabriele Scotolati, organizzata nelle sale del ristorante “Al Teatro” a Villa Mattarello. La mostra è aperta il pubblico tutti i giorni fino a domenica 7 aprile, dalle 10 alle 19.

Marano, seconda edizione de “La banda dei cinefili”

Il martedì si parla di cinema a Marano Vicentino. Inizia domani, 26 marzo,la seconda edizione della rassegna “La banda dei cinefili”, che propone, ogni martedì fino al 16 aprile delle serate alla scoperta della settima arte con esperti e autori. La prima lezione, tenuta da Caterina Rossi, docente di Storia del cinema e di Storia dello spettacolo alla Libera accademia di belle arti di Brescia, è dedicata al rapporto tra regista e attore tra Scorsese e De Niro. Gli incontri successivi saranno dedicati alla censura cinematografica; all’eredità del cinema di Sergio Leone a trent’anni dalla sua scomparsa; e al cinema d’animazione d’autore nel panorama europeo. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e iniziano alle 20.45 al cinema Campana, in via Vittorio Veneto, a Marano.

Zugliano, ultimo incontro della rassegna “Essere donna”

Terzo ed ultimo appuntamento, mercoledì 27 marzo, per la rassegna “Essere donna nell’arte, nella salute, nel benessere” di Zugliano. L’estetista Ketty Rigon terrà una serata dal titolo “Stare bene con il nostro corpo. Il massaggio come strumento”. L’evento, ad ingresso libero, sarà ospitato dalla sala riunioni della biblioteca civica di via Guglielmo Marconi, con inizio alle 20.30.