Vicenza e provincia in breve

Schio, chiuso al traffico un tratto di via G. B. Conte –

Proseguono, a Schio, in lavori in via Giovanni Battista Conte, che verrà chiusa al transito, nel tratto stradale interessato dai lavori di fronte all’ex asilo Rossi, da martedì 26 marzo a venerdì 5 aprile, con orario 8.30-19. Il provvedimento è stato adottato per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di opere di sostegno stradale. In particolare, al fine di garantire la sicurezza del transito veicolare e degli addetti ai lavori, durante il periodo occorrente al completamento dell’opera, verrà istituito divieto di transito in via G. B. Conte (eccetto residenti e frontisti) e un doppio senso di circolazione nei due tratti di via G. B. Conte non soggetti ai lavori, limitatamente ai veicoli autorizzati.

Vicenza, nuove telecamere in via Allende e via Gandhi

Più sicurezza e maggior contrasto al degrado urbano, a Vicenza, grazie ad una nuova telecamera di sorveglianza installata in via Allende .Nei prossimi giorni un altro occhio elettronico sarà posizionato in via Gandhi e sarà attivo dopo che Aim avrà effettuato il collegamento con la fibra ottica. Una volta in funzione, le telecamere saranno controllate dalla centrale della polizia locale di contra’ Soccorso Soccorsetto. A breve verranno installate altre tre telecamere nel vicino condomino Bucintoro, in viale Verona, a spese dei condomini, che le metteranno a disposizione della città e che saranno anch’esse visibili dalla centrale della polizia locale. “A breve – ha aggiunto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco – verranno posizionate due nuove telecamere a Monte Berico, una di fronte all’ingresso principale, l’altra verso la piazza, che avranno un colore adeguato come richiesto dalla Soprintendenza. Arriveremo quindi a coprire la città con 102 telecamere installate, a cui si andranno ad aggiungere anche le tre del condominio Bucintoro”.

Schio, si rinnova l’osservatorio astronomico sul Novegno

Lunedì primo aprile inizieranno i lavori per l’ampliamento dell’Osservatorio astronomico don Francesco Faccin sul Monte Novegno. Le opere, che dovrebbero concludersi entro la fine di maggio, prevedono la realizzazione di un servizio igienico e di un locale deposito, funzionale alle attività dell’osservatorio e la sistemazione della relativa stradina di accesso. L’osservatorio, la cui costruzione è stata realizzata in varie fasi a partire dal 1985, si trova sulla conca del Monte Novegno a quota 1514 metri sul livello del mare. L’utilizzo dell’osservatorio da parte dell’associazione Astrofili di Schio e la crescente richiesta di poter accedere anche da parte di altri interessati, ha portato alla necessità di dotare la struttura di un servizio igienico e di un ripostiglio.

I martedì al cinema di Vicenza e provincia

Quarto ed appuntamento, martedì 26 marzo,con la rassegna “La Regione Veneto per il cinema di qualità. I martedì al cinema”, che propone, nelle sale aderenti alla Fice, di Vicenza e provincia, film d’autore, fruibili al costo ridotto di tre euro. Per quanto riguarda la programmazione, in città, il cartellone del cinema Odeon vede protagonista, alle 15, 18 e 210, la magia dei Queen con “Bohemian Rhapsody”, di Bryan Singer. Il Multisala Roma punta invece su “La favorita”, di Yorgos Lanthimos, in cartellone alle 17, 19.15 e 21.30. Passando, poi, alla provincia, il multisala Metropolis di Bassano del Grappa, punta sulla commedia “Green Book”, di Peter Farrelly, in programmazione alle 17.45 e alle 20.30. Per verificare, ogni settimana, le opere in programmazione, si può consultare questo link, oppure scaricare l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.