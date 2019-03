Vicenza e provincia in breve

Vicenza, viabilità modificata per cantiere a Ponte Alto –

A Vicenza, dal 25 marzo al 6 aprile, dalle 22 alle 6, verrà attivato un senso unico alternato regolato da semaforo su strada Padana Superiore verso Verona, in corrispondenza di Ponte Alto. Il cantiere, che si svilupperà solo in orario notturno per limitare le eventuali code sulla principale direttrice verso Ovest, è necessario per la manutenzione del viadotto, di competenza di ViAbilità. Nello stesso periodo e sempre in orario notturno, verrà chiuso lo svincolo di viale del Sole, direzione nord, in uscita su strada Padana Superiore verso Verona, al fine di non interferire con l’area di cantiere.

A Palazzo Chiericati si ricorda Cesare Pavese

Alle 18 di domani, domenica 24 marzo Palazzo Chiericati ospita un’iniziativa in ricordo di Cesare Pavese, nell’ambito della rassegna Parole e musica, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza. Theama Teatro propone frammenti sparsi dell’opera dello scrittore, ricomposti secondo un ordine non cronologico, ma ritmico ed emozionale. Ogni brano sarà preceduto da una breve introduzione critica, che comprende note sulla vita e sull’opera dell’artista, morto suicida in una camera d’albergo nel 1950. Lo spettacolo costituisce un omaggio teatrale, concepito come un concerto dove le note sono costituite dalle parole del poeta. I brani, selezionati da Armando Carrara e Piergiorgio Piccoli e letti da Anna Zago, Aristide Genovese e Piergiorgio Piccoli, saranno tratti da Lavorare stanca, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Dialoghi con Leuco, La luna e i falò, Il mestiere di vivere, Vita attraverso le lettere. L’ingresso all’evento è libero, fino ad esaurimento dei posti.

Zermeghedo, si monitora la qualità dell’aria

Un mezzo mobile Arpav per la rilevazione degli inquinanti atmosferici è stato posizionato in via Marconi, nel Comune di Zermeghedo. Per tre settimane la centralina rileverà i valori di acido solfidrico, composti organici volatili (toluene, benzene), ammoniaca, ossidi di azoto e polveri sottili (pm10).

Montecchio, conoscere e gestire mal di testa a vertigini

Martedì 26 marzo la sala civica Corte delle filande, a Montecchio Maggiore, è in programma una serata divulgativa ad ingresso libero per indagare il problema delle vertigini e del mal di testa dalla prospettiva del fisioterapista, del dentista, dell’otorino, e dell’ottico. Gli obiettivi sono: sensibilizzare sulle possibili cause; informare sulle possibili soluzioni terapeutiche utili nella gestione delle vertigini e del mal di testa. L’evento, con inizio alle 20.30, è organizzato da Fisiopoint Italia srl e patrocinato dal Comune.