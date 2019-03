Vicenza e provincia in breve

Longare, due denunciati per furto di generi alimentari –

I carabinieri della stazione di Longare, hanno denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto aggravato in concorso, due uomini, il 30enne C.S.H. e il 35 N.T., entrambi di nazionalità rumena e senza fissa dimora. I due rumeni, lo scorso 27 febbraio, mentre si trovavano all’interno del supermercato A&O di Longare hanno rubato alcune confezioni di caffè. Immediatamente bloccati dal titolare i due hanno abbandonato la merce, del valore complessivo di pochi euro, dileguandosi a bordo di un’autovettura non meglio identificata, condotta da un complice. Le successive indagini, anche con l’aiuto delle telecamere, hanno permesso la loro identificazione.

Vicenza, ragazzi a scuola di educazione civica

Gli alunni della classe quinta B della scuola primaria Ghirotti di VIcenza sono stati ricevuti, ieri, a Palazzo Trissino, nell’ambito di un progetto didattico sull’educazione civica. I ragazzi sono stati accolti in sala giunta dal sindaco, Francesco Rucco che li ha invitati ad approfondire il funzionamento del comune, anche pensando a proposte per migliorare Vicenza. Il sindaco ha poi fatto loro vedere la bandiera, decorata con due medaglie d’oro al valore militare ottenute per la strenua difesa opposta agli austriaci nel 1848 e per la lotta di Liberazione (1943 – 1945). I ragazzi hanno anche incontrato il vicesindaco Matteo Tosetto e si sono recati infine in sala consiliare dove hanno occupato i banchi dei consiglieri e dove hanno ricevuto l’accoglienza del presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino. L’ultima tappa è stata a Palazzo del Territorio, sede del settore servizi scolastici ed educativi, dove l’assessore alla formazione Cristina Tolio ha spiegato le attività svolte a favore del mondo scolastico.