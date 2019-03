Vicenza e provincia in breve

Schio, senso unico alternato in via Martiri della libertà –

Da domani, lunedì 18 marzo, e fino al 12 maggio, a Schio sono in programma alcuni lavori sulla rete gas metano in via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra Largo Santa Croce e via Ca’ Masotta. Per questo, a seconda delle esigenze del cantiere, il solo tratto stradale interessato dai lavori sarà regolamentato con un senso unico alternato, in vigore dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 17.30, mentre la domenica, è stato predisposto il divieto di transito, per il quale verranno segnalate le adeguate deviazioni.

Schio, chiude la ciclabile di via Maestri del Lavoro

Sono iniziati, a Schio, i lavori all’elettrodotto “Schio-Arsiero”, attualmente in classe 50 kV, per la sua ricostruzione in classe 132 kV. L’intervento prevede l’interramento dei cavidotti mediante scavo a cielo aperto e con modalità no-dig, ovvero con perforazione teleguidata. Le strade interessate dall’interramento dei cavi elettrici in alta tensione sono via Lago di Costanza, via Lago di Trasimeno e via Maestri del Lavoro. Per consentire l’esecuzione delle opere, da lunedì 18 marzo, la pista ciclabile parallela a via Maestri del Lavoro verrà chiusa al transito pedonale e ciclabile nel tratto compreso tra i due sottopassaggi situati tra Maglio di Giavenale e il relitto stradale di via Lago di Trasimeno.

Incontri della Scuola del lunedì, ai Ferrovieri

Dalle 15.30 alle 17.30 di domani, lunedì 18 marzo, al centro civico 7 dei Ferrovieri, in via Rismondo, a Vicenza, è in programma la conferenza “Il canale interoceanico – Storia e Storie…”, con relatore Marco Cantarelli. L’appuntamento rientra negli incontri monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del lunedì Don Carlo Gastaldello”. Per info: 0444 222770 circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Montecchio, “Parole buone come il pane”

La scuola del martedì del Centro aggregativo Joseph di Montecchio Maggiore propone, per martedì 19 marzo, un incontro pubblico con Mario Cottarelli, autore del libro “Parliamo di parolacce senza dire parolacce”. La serata, intitolata “Parole buone come il pane – Il dialogo come strumento di relazione e di crescita”, affronterà il tema delle parolacce diffuse e dei loro effetti e si terrà in sala civica Corte delle filande, con inizio alle 20.30. L’incontro è ad ingresso libero, ma è gradita la pre-iscrizione, inviando una e-mail all’indirizzo casajoseph@teletu.it.

A Zugliano la rassegna “Essere donna”

Secondo appuntamento, mercoledì 20 marzo, con “Essere donna”, una rassegna con focus sull’universo femminile, organizzata dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Zugliano, in collaborazione con la biblioteca civica. L’incontro di mercoledì (ospitato dalla sala riunioni della biblioteca di via Marconi, con inizio alle 20.30) sarà tenuto da Giulia Verziaggi e da Christian Graziani, che spiegheranno come il pavimento pelvico giochi un ruolo essenziale sulla postura, il modo di respirare e sull’armonia della persona. Fattori che aiutano a prendersi cura del proprio benessere favorendo maggiore consapevolezza nelle attività della vita di tutti i giorni.