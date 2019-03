Vicenza e provincia in breve

Modifiche alla viabilità per Vicenza – Triestina –

Dalle 13.30 di domani, domenica 17 marzo, in occasione della partita di calcio tra il Vicenza e la Triestina, in programma alle 16.30 allo stadio Romeo Menti, sono previste alcune limitazioni al traffico per ragioni di ordine pubblico. Le modifiche, che coinvolgono le vie circostanti lo stadio, prevedono la chiusura di via Bassano e via Spalato. L’accesso alle due strade, oltre che a quelle chiuse in via ordinaria durante le partite di calcio, sarà sempre garantito ai residenti ed agli esercenti. Si tratta, in ogni caso, di strade che non sono soggette alle restrizioni previste dalla concomitante Giornata verde. Nella zona dello stadio, inoltre, sempre per ragioni di sicurezza è stato disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine, dalle 14 fino al termine dell’evento sportivo.

Montecchio, domani c’è la Marcia a 6 zampe

Domani, domenica 17 marzo torna a Montecchio Maggiore la Marcia a 6 zampe. L’appuntamento per tutti gli amanti dei cani e per i loro amici al guinzaglio è alle 14.30 nella sede della Protezione civile, in via degli Alberi, dove saranno aperte le iscrizioni (2 euro). La marcia vera e propria scatterà poi alle 15. A seguire è in programma una ricca e sottoscrizione a premi. La Marcia a 6 zampe è organizzata dalla sezione Enpa del canile di Arzignano con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montecchio. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per i quattro zampe del rifugio gestito dall’Ente nazionale protezione animali. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 24 marzo.

Schio, lavori in via Della Sila. Si modifica la viabilità

Da lunedì 18 marzo, a Schio, inizieranno i lavori di sistemazione di una muratura di sostegno stradale in via Della Sila. Per questo, fino al 12 aprile, in quella strada saranno in vigore alcune modifiche alla circolazione. Dalle 8.30 alle 18, a seconda delle esigenze del cantiere, potrà essere istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra il confine con il territorio comunale di Monte di Malo e via Chiesa Monte Magrè. Dal divieto sono esclusi i soli residenti o frontisti della via. In alternativa sarà in vigore un senso unico alternato nelle vicinanze del quartiere nei pressi della contrada Lebena. Quest’ultima modifica sarà in vigore anche dalle 18 alle 08.30 del giorno successivo.