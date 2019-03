Vicenza e provincia in breve

Noventa, vende un’auto ma è una truffa. Denunciato –

Un uomo di 52 anni, residente nel varesino, è stato denunciato alla procura di Vicenza con l’accusa di truffa. Per quanto riguarda i fatti, ricostruiti dai carabinieri di Noventa Vicentina, l’uomo ha messo in vendita, su un sito internet, una vettura. Si sarebbe poi fatto passare per un carabiniere, così da carpire la fiducia di un potenziale compratore e indurlo a versare un anticipo, per la vendita dell’auto, di 300 euro, rendendosi poi irreperibile.

Incontri su energia sostenibile e clima ad Arzignano

Al via oggi pomeriggio, ad Arzignano, un ciclo di incontri promossi dal Comune, nell’ambito del Patto dei sindaci per il clima e l’energia. Si tratta del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) e gli incontri, che si terranno nella sala consiliare del municipio, hanno l’obiettivo di far conoscere tali azioni e cogliere le opportunità. Alle 17 di mercoledì 13 marzo, si parlerà di “Approfondimenti al Piano di sviluppo agricolo”, in un incontro con i coltivatori e i rappresentanti del settore agricolo; alle 20.30, invece si terrà un appuntamento, aperto alla cittadinanza, intitolato “Energia: le occasioni nel 2019”. Giovedì 21, alle 17, è in programma “Opportunità per i condomini”, dedicato agli amministratori di condominio; per finire, alle 11:30 di mercoledì 27 si parlerà di “Un software su misura” e alle 14 di “Opportunità per le attività commerciali e le imprese”.

A Vicenza la conferenza “Orso oggi: una sfida possibile?”

Nell’ambito degli appuntamenti di approfondimento collegati alla mostra “Orsi & uomini. Una preistoria dei Berici” allestita al Museo naturalistico archeologico di ontrà Santa Corona, a Vicenza, sabato 16 marzo alle 17 si terrà una conferenza, con ingresso libero fino esaurimento posti disponibili, dal titolo “Orso oggi: una sfida possibile?”. Sarà l’occasione per fare il punto sullo status dell’orso in Italia e sulle Alpi, evidenziando le problematiche connesse alla presenza della specie e le ricadute positive per l’ambiente e il territorio. Chi è l’orso e dove vive? Perché è tornato a popolare le Alpi negli ultimi decenni? Il suo ritorno è una buona notizia per la biodiversità del nostro paese? E soprattutto, la convivenza tra uomini e orsi è oggi possibile? A queste ed altre domande cercherà di dare risposta Filippo Zibordi.

“Quartieri a Palazzo”, domenica 17 al Centro civico 4

Alle 17.30 di domenica 17 marzo, per il secondo incontro della rassegna “Quartieri a Palazzo”, dialoghi tra musica e pittura, proposta di Officina dei talenti, il centro civico 4 di via Turra proporrà un incontro durante il quale si potranno ascoltare il racconto del restauro del dipinto “Il Miracolo dei Datteri” di Giovanni Busato, a cura di Chiara Signorini, dei Musei civici di Vicenza, e le suite n. 1 per violoncello solo di B. Britten e n. 4 per violoncello solo di J.S. Bach, eseguite dal primo violoncello dell’orchestra di Fiume, il vicentino Giovanni Genovese.

Marano, il centro Sollievo raddoppia l’apertura

Il centro Sollievo del Comune di Marano, al servizio delle persone con disturbi cognitivi, raddoppia il servizio e garantisce una seconda mattina di apertura. Oltre al giovedì, infatti, il centro è aperto anche il martedì mattina, sempre dalle 9 alle 12. Il centro Sollievo, coordinato dall’Ulss 7, in rete con gli altri Comuni aderenti, offre alle persone con disturbi cognitivi occasioni di socializzazione e di stimolo, per tenere attive le abilità residue, offrendo nel contempo alle famiglie uno spazio che alleggerisca il loro carico e un supporto psicologico che faciliti la prosecuzione dell’assistenza nella propria casa. Le attività, di cui beneficiano una decina di nuclei familiari, sono portate avanti da un’educatrice professionale dell’Ulss con il fondamentale contributo di sei volontari appositamente formati. Alcuni di questi, in particolare, fanno parte di Marano Solidarietà e si occupano anche del trasporto degli anziani da casa al Centro, collocato in una saletta dedicata nel Centro diurno Brolatti.