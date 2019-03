Vicenza e provincia in breve

Vicenza, finti sordomuti spillano soldi ai passanti –

Rischiano una denuncia per truffa l’uomo e la donna che nei giorni scorsi, in corso Palladio, a Vicenza, si sono finti sordomuti e hanno cercato di spillare ai passanti dei soldi per un centro per bambini poveri. Dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa della polizia locale, gli agenti sono giunti sul posto ed hanno rintracciato la coppia ancora all’opera, accompagnandola in comando per l’identificazione. Si tratta di un uomo e una donna rumeni di 30 anni. Il giovane ha consegnato spontaneamente 10 euro in monete derivanti dalla raccolta fondi truffaldina. In un vicino cassonetto è stata inoltre recuperata una ricevuta di una fantomatica onlus “Handicap international”, fatta firmare alla signora che poco prima gli aveva consegnato un’offerta. La donna ora si riserva di sporgere denuncia per truffa.

Vicenza, dopo il carnevale riprendono i “Martedì al Conservatorio”

“I martedì al Conservatorio”, tradizionale cartellone dedicato alle performance dei docenti e dei migliori laureati dell’istituto musicale Arrigo Pedrollo di Vicenza, ripartono dopo la pausa del Carnevale. Il nuovo appuntamento, in calendario martedì 12 marzo alle 18 nella sala concerti Marcella Pobbe del Pedrollo avrà per protagonista Giovanni Maria Cecchin. Docente di violoncello, nonché etnomusicologo, Cecchin si esibirà nei dodici Capricci per violoncello op. 25 di Carlo Alfredo Piatti. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Montecchio, assemblea dei soci della Pro loco

Domani, martedì 12 marzo, è in programma l’assemblea dei soci della Pro loco Alte-Montecchio Maggiore per la relazione del presidente e l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, in occasione della conclusione del mandato quinquennale. L’appuntamento è per le 19, in prima convocazione, e alle 20.45 in seconda convocazione, presso la sede dell’associazione in viale Ceccato. L’assemblea dei soci dovrà approvare anche il numero dei membri del consiglio di amministrazione che dovranno essere eletti il 24 marzo e il presidente del seggio elettorale. Le nuove candidature, per coloro che vorranno entrare a far parte del gruppo Pro loco, si potranno presentare fino al 21 marzo presso la Pro Loco, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30.

Sovizzo, un ciclo di incontri dedicati alle donne

Il Comune di Sovizzo, in collaborazione con il gruppo “Donna Incontra” propone, all’auditorium dell’istituto comprensivo di via Vittorio Alfieri, una serie di eventi, tutti con inizio alle 20.45, in occasione del “Marzo della Donna”,. Si tratta di tre conferenze: “La salute tra mente e corpo, il caso del cancro”, con relatrici le dottoresse Maria Luisa Cugudda e Luciana Giordo (giovedì 14 marzo); “Alimentazione e tumore prima, durante e dopo la malattia” serata tenuta dal dottor Renato Giaretta (giovedì 21) e, per finire, “Cura di sé per sgusciare dal tunnel della malattia”, con relatrice la dottoressa Maria Pia Tecchio.