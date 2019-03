Vicenza e provincia in breve

Al Polo Giovani si simula il test di ammissione all’università –

Alle 14.30 di lunedì 11 marzo, il Polo Giovani B55 di contra’ Barche, a Vicenza, ospiterà una simulazione dei test di ammissione universitari a numero chiuso nelle aree medico-sanitaria, architettura e design, scientifica e ingegneria, economico-giuridica ed umanistica. La simulazione è rivolta agli studenti degli ultimi due anni della scuola superiore. L’incontro prevede una prima parte in cui verranno riportate tutte le informazioni utili per studenti interessati a scegliere l’Università, mentre la seconda prevede la distribuzione del materiale per lo svolgimento della prova simulata di test, che si potrà svolgere in un massimo di 60 minuti. Sarà possibile conoscere i propri risultati accedendo a questa pagina, usando il codice di accesso internet ricevuto in occasione dello svolgimento della prova. Il test è gratuito e per prenotare il proprio posto basterà collegarsi a questo link e compilare il modulo con le proprie informazioni personali.

I martedì al cinema di Vicenza e provincia

Secondo appuntamento, martedì 12 marzo, con la rassegna “La Regione Veneto per il cinema di qualità. I martedì al cinema”, che propone, nelle sale aderenti alla Fice, di Vicenza e provincia, film d’autore, fruibili al costo ridotto di tre euro. Per quanto riguarda la programmazione, in città, il cinema Odeon propone, alle 15.30, 18 e 20.30 il film biografico di Brad Furman “City of Lies – L’ora della verità”. Al Multisala Roma, invece, alle 17, 19.15 e 21.30, verrà proiettata la pellicola drammatica “Vice – L’Uomo nell’Ombra” di Adam McKay. Passando, poi, alla provincia, il multisala Metropolis di Bassano del Grappa, punta su “Il Corriere – The Mule”, di Clint Eastwood, in programmazione alle 17.50 e 20.10 e 22.30. Per verificare, ogni settimana, le opere in programmazione, si può consultare questo link, oppure scaricare l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

A Marostica il festival di composizione pianistica

La terza edizione del Festival biennale di composizione pianistica, ideato e organizzato dal pianista, didatta e compositore Luigi Ferro chiude domenica 10 marzo, la rassegna “Concerti della domenica”, ospitata alla Chiesetta San Marco, a Marostica. I tredici compositori provengono da tutto il Veneto e ed oltre; i brani toccano diversi generi musicali, dal classico al minimalistico, dal jazz alla musica da camera, dal blues alla musica per film. L’appuntamento con il Festival, ad ingresso libero, è per le 18.

Otto marzo, un omaggio alle donne carabiniere

Oggi, in occasione della ricorrenza dell’otto marzo, il comandante provinciale dei carabinieri di Vicenza, colonnello Alberto Santini, ha omaggiato di un mazzolino di mimose alcune donne carabiniere, in servizio presso vari reparti della provincia, sottolineando, con tale simbolico gesto, l’importanza della presenza femminile nella società e nell’Arma dei carabinieri.