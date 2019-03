Vicenza e provincia in breve

Segnalate due persone per detenzione di stupefacenti –

Un giovane di 25 anni di Castegnero, F.D.S., ed un 22enne di Torri di Quartesolo, E.O, sono stati segnalati dai carabinieri alla Prefettura di Vicenza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso di alcuni servizi per il contrasto di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti che hanno visto impegnati i militari delle Stazioni di Barbarano Mossano e di Torri di Quartesolo, il 25enne è stato trovato in possesso di poco meno di tre grammi di cocaina, mentre il 22enne è stato pizzicato con 20 grammi e mezzo di marijuana. Gli stupefacenti sono stati sequestrati. La Prefettura valuterà l’adozione dei relativi provvedimenti, tra i quali la sospensione della validità della patente di guida e della carta d’identità per un determinato periodo di tempo.

Arzignano, lavori di asfaltatura in via Ghisa

Al via lunedì 11 marzo i lavori di asfaltatura di via Ghisa a Tezze di Arzignano, dall’incrocio con via Da Vinci fino all’incrocio con via Cesare Verlato. Si procederà con la fresatura e con la nuova asfaltatura per circa 750 metri complessivi. Il costo dell’intervento a carico del Comune di Arzignano è di 34.590 mila euro, mentre un importo di 37.700 euro sarà finanziato da Acque del Chiampo. Durante i lavori verrà istituito il senso unico alternato per permettere agli operai di intervenire.

Thiene, in biblioteca continua Moments Musicaux

Nuovo appuntamento, l’8 marzo, con i venerdì di letture e musica in Biblioteca con i giovani degli istituti musicali thienesi e gli studenti del liceo classico Corradini. Si tratta della rassegna Moments Musicaux, ospitata nella sala incontri al terzo piano della biblioteca civica di Thiene. Per il terzo incontro, in programma venerdì 8 dalle 18.30 alle 19 Giada Boscato presenterà e leggerà Leopardi, accompagnata da un duo d’archi Ludus Musicae, composto da Elisa Borgo e Jacopo Dellai. Musiche di Telemann e Leclair.

Arzignano, la condizione della donna tra Medioevo e Rinascimento

In occasione della giornata dedicata alla Donna, la Pro Loco di Arzignano con l’amministrazione comunale e l’associazione storica Città del Grifo di Arzignano, organizzano per domenica 10 marzo un’animazione sulla condizione femminile alla fine del 1400. L’appuntamento è dalle ore 15 alla Rocca di Castello di Arzignano. L’associazione storica permetterà di rivivere alcuni momenti della giornata di una donna ai tempi della dominazione della Serenissima Repubblica di Venezia. Ingresso libero con accesso ogni 30 minuti. Ultimo ingresso alle 17.30.