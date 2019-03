Vicenza e provincia in breve

Palazzo Chiericati, prorogato anche il divieto di sedersi sui gradini –

È stata prorogata fino al 5 maggio, a Vicenza, l’ordinanza che vieta di utilizzare lo skateboard o sedersi o sdraiarsi a terra sotto il portico o sulla scalinata di accesso a Palazzo Chiericati. Firmata lo scorso 19 novembre per restituire decoro all’edificio sede del Museo civico cittadino, l’ordinanza sarà valida fino alla fine della mostra “Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i capolavori del Museo Pushkin di Mosca”, anch’essa prorogata fino al 5 maggio. Chi non rispetta l’ordinanza rischia una sanzione da 25 a 500 euro. Il provvedimento, oltre all’ordine di allontanamento (mini-daspo), prevede anche un inasprimento della sanzione, da 100 a 300 euro, per chi, sedendosi o comunque occupando spazi, impedisce agli altri di accedere al palazzo.

Vicenza, marijuana nascosta sotto terra a Campo Marzo

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel tardo pomeriggio di ieri, 4 marzo, a seguito di una segnalazione giunta dai militari del terzo Reggimento genio guastatori di Udine, impegnati nel capoluogo nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, hanno trovato nel parco giochi via dell’Ippodromo, a Campo Marzo, nascosto nel terreno, un involucro di cellophane con circa 12 grammi di marijuana, che veniva sequestrata. Il rinvenimento segue quello avvenuto lo scorso primo marzo, sempre da parte dei carabinieri e nello stessoluogo.

Bassano, Ponte degli Alpini chiuso lunedì 11 marzo

In occasione della messa in opera di una rete antivolatile nell’intradosso della copertura del Ponte degli Alpini, il Comune di Bassano del Grappa ha predisposto la chiusura del ponte stesso al transito pedonale, nella giornata di lunedì 11 marzo, dalle 8 alle 18.