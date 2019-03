Vicenza e provincia in breve

Vicenza, marijuana nascosta a Campo Marzo –

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 marzo i carabinieri di Vicenza, hanno trovato nel parco giochi di via dell’Ippodromo poco meno di 60 grammi di marijuana. I militari erano impegnati in un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio, quando hanno trovato nascosti nel terreno, nell’area verde nei pressi di Campo Marzo, cinque involucri in cellophane, adeguatamente confezionati, contenenti complessivamente 59,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che è stata sequestrata.

Oggi e domani, a Vicenza, c’è Fuori mercato

Sabato 2 e domenica 3 marzo in piazza delle Erbe, a Vicenza, si terrà Fuori mercato, un mercatino di arte, artigianato e remake, a cura dell’associazione Botteghe di piazza delle Erbe, dell’associazione culturale Pandora e dell’assessorato alle attività produttive del Comune. La mostra mercato ha l’obiettivo di dare spazio ad oggetti e creazioni di puro spirito artigianale, non comune e non convenzionale, oggetti ed opere pittoriche che ben si inseriscono nello splendido scenario di piazza delle Erbe

Rosà, controlli serali per la polizia locale

Pattugliamento notturno, nei giorni scorsi, per il personale della polizia locale di Rosà del consorzio NeVi. Due pattuglie hanno effettuato una serie di controlli posizionandosi lungo la statale a nord di Rosà e all’altezza della frazione di Cusinati. Una ventina i conducenti controllati senza alcuna rilevazione di tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Alcune sanzioni sono state emesse per sorpassi pericolosi, eccesso di velocità e superamento della linea continua. Una vettura, ad elevata velocità, ha effettuato un sorpasso azzardato senza che gli agenti avessero modo di intimare l’alt. Rilevata la targa del mezzo, le sanzioni del caso verranno inviate alla residenza del proprietario.

Carnevale al Museo Zannato

Il 4, 5 e 6 marzo, dalle 8 alle 13, il Museo Zannato di Montecchio Maggiore attende tutti i bambini dai 7 agli 11 anni per festeggiare il carnevale con attività archeologiche e naturalistiche, giochi, laboratori scientifici e archeologici. La quota di partecipazione è di 27 euro (23 euro per fratelli e sorelle). Per prenotazioni e informazioni: museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it. Per iscriversi basta compilare ed inviare tramite e-mail il modulo reperibile a questo indirizzo.

Bassano, rilevazione e aggiornamento dei numeri civici

In questi mesi il nostro Comune di Bassano del Grappa è impegnato nelle attività di rilevazione e aggiornamento dei numeri civici, con la conseguente assegnazione e applicazione dei numeri mancanti nel territorio. La numerazione civica esterna individua gli accessi, anche secondari e carrabili, che dalle aree di circolazione immettono direttamente o indirettamente ad abitazioni, autorimesse, esercizi commerciali, uffici, laboratori, altri edifici e in determinati casi sono soggette a numerazione civica anche le vetrine dei negozi. La numerazione civica è fondamentale non solo per la corretta ricezione della corrispondenza, per la consegna dei pacchi, per la localizzazione tramite gps, ma anche per il pronto intervento di ambulanza e forze dell’ordine, in caso di necessità. Inoltre, l’esposizione dei numeri civici costituisce un obbligo per i proprietari dei fabbricati, così come stabilito dalla normativa vigente. Per informazioni o chiarimenti ci si può rivolgersi al Comune, ufficio toponomastica, telefonando al numero 0424 519253 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.