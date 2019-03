Vicenza, controlli dei carbinieri a Campo Marzo

Vicenza – Controlli straordinari dei carabinieri a Vicenza, a Campo Marzo e zone limitrofe, a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Sonos tati effettuati nel pomeriggio di venerdì 15 marzo e nella mattina di sabato, con l’utilizzo anche di due unità cinofili antidroga e di una squadra della Compagnia di intervento operativo del Quarto battaglione carabinieri Veneto.

L’operazione, che ha visto complessivamente operare 60 militari nei due giorni, ha portato al sequestro complessivo di 120 grammi di marijuana, all’identificazione di circa 200 persone, alla segnalazione alla Prefettura di sette persone per possesso di sostanza stupefacente ai fini di consumo personale ed alla denuncia alla procura della Repubblica, a piede libero, di cinque persone per reati connessi con la violazione della legge sull’immigrazione e violazione del foglio di via obbligatorio.