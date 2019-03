Valli, on line il nuovo portale turistico del Comune

Valli del Pasubio – E’ on line e visitabile alla pagina www.visitvallidelpasubio.com il nuovo portale turistico del comune di Valli del Pasubio. Si tratta di un sito creato con lo scopo di promuovere al meglio le bellezze del territorio, anche alla luce del ritrovato e imponente afflusso turistico degli ultimi anni.

Il portale risponde alla crescente esigenza dei turisti, che sempre più spesso vengono da fuori provincia ed anche da altre Regioni, i quali possono trovare in maniera semplice ed intuitiva, sul sito, tutte le informazioni delle quali necessitano per esplorare al meglio il paese di Valli. A realizzarlo è stata Valeria Tisato, giovane web designer vallense.

“Si tratta di un passo in avanti importante per la promozione turistica del nostro comune – ha spiegato il consigliere comunale Federico Pozzer -. Nel sito si possono trovare indicazioni sui percorsi da fare, su dove soggiornare e mangiare, sui prodotti locali, sui punti d’interesse e sugli eventi che si svolgono in paese. Al giorno d’oggi è fondamentale essere presenti sul web, visto che ormai tutto il circuito di prenotazioni e ricerche vacanza è online”.

Sempre in ottica di una promozione “smart” del Comune, sono state anche aperte una pagina Instagram e una pagina Facebook del Comune. “Piccole Dolomiti, grandi emozioni” è il messaggio che accoglie i visitatori sulla homepage. “Un frase – ha concluso Pozzer – che racchiude lo spirito col quale lanciamo questo nuovo portale, per far scoprire a un pubblico sempre più ampio la bellezza delle nostre montagne, le Piccole Dolomiti”.