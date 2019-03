Va fuori strada e abbatte recinzione e palo telefonico

Thiene – Un’auto esce di strada, abbatte una recinzione e una palina telefonica ed evita per pochi metri un ponticello in cemento armato. Comprensibilmente sotto shock a causa del violento impatto, l’automobilista; un uomo di 58 anni residente a Villaverla, che in tutto questo ha riportato solo lesioni di lieve entità.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo, a Thiene. Verso le 14, infatti, il 58enne, alla guida di una Ford Focus, stava percorrendo via dell’Areoporto con direzione Santo.

Giunto all’altezza del civico 23, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che ha invaso la corsia opposta ed è poi uscita dalla sede stradale.

Dopo avere abbattuto una recinzione e un palo del telefono, l’auto ha fermato la sua corsa nel campo agricolo a lato della strada, schivando un ponticello in cemento armato di accesso al fondo agricolo.

L’impatto, piuttosto violento, è stato comunque attutito dal perfetto funzionamento dell’airbag e delle cinture di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti una ambulanza 118 ed una squadra dei vigili del fuoco. In via dell’Aeroporto sono giunte anche due pattuglie del Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino, che hanno dovuto chiudere della strada per circa 3 ore, così da consentire ai tecnici di Telecom di ultimare le operazioni di messa in sicurezza della palina e dei cavi telefonici pendenti sulla carreggiata.