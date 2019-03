Vicenza – L’assessore regionale all’istruzione e al lavoro Elena Donazzan è intervenuta oggi a Vicenza alla cerimonia di proclamazione dei dottori di ricerca del 31esimo ciclo e di benvenuto ai neo iscritti al 34esimo ciclo del corso di dottorato in Ingegneria meccatronica e dell’Innovazione meccanica del prodotto e del corso di dottorato in Ingegneria economico gestionale.

“La Fondazione studi universitari di Vicenza – ha detto l’assessore regionale – è un bellissimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato, di istruzione universitaria fortemente collegata alle esigenze delle imprese e del mondo del lavoro. Siamo di fronte ad un vero e proprio modello Vicenza, guardato con molto interesse da tutta Italia”

“La collaborazione con l’Università di Padova ed il finanziamento di Cariverona – ha aggiunto Donazzan – hanno reso possibile l’erogazione di questi corsi di dottorato molto collegati con il mondo produttivo, in particolare con le esigenze della filiera manifatturiera locale. Tre sono le missioni delle università: la ricerca, la didattica ed infine il trasferimento della scienza e della tecnica sul territorio. La Fondazione studi universitari di Vicenza ha saputo eccellere in questo, soprattutto in questa terza missione, grazie anche alla collaborazione fattiva con le imprese, che in certi casi hanno finanziato alcune di queste borse di ricerca”.