Trissino, va a fuoco un capannone agricolo

Trissino – Giornata di intenso lavoro, quella di oggi, per i vigili del fuoco, impegnati anche a Trissino, in via San Rocco, per l’incendio di alcune balle di paglia e di una certa quantità di legna, in un capannone aperto, annesso ad un’azienda agricola. Dalle fiamme si è riusciti a salvare un gattino, che si trovava sotto le cataste di legno da ardere.

L’attrezzatura agricola presente nella rimessa è stata porta fuori dai proprietari, presenti sul luogo dell’incendio prima dell’arrivo delle squadre dei soccorsi. I pompieri sono arrivati da Arzignano e da Vicenza, con due automezzi, ed hanno subito circoscritto le fiamme che stavano briciando i mucchi di paglia e la legna, evitando il coinvolgimento dell’intero capannone.

Tutto il materiale coinvolto dalle fiamme è stato smassato e portato all’esterno. Poi si è proceduto con le operazioni di bonifica del luogo e con l’accertamento delle cause delle fiamme da parte dei vigili del fuoco.