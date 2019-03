Treni, tariffe ridotte sulla tratta Vicenza-Schio

Venezia – Tariffe ridotte, differenziate in base all’orario, lungo la tratta ferroviaria che collega Vicenza a Schio. E’ la sperimentazione, iniziata nei giorni scorsi e in vigore per un anno che, in particolare negli orari di fascia “morbida” (vale a dire dalle 9.01 alle 16.59 e dalle 20.01 alle 5.59), permetterà di viaggiare spendendo metà del prezzo normale per il biglietto.

La sperimentazione garantisce che nelle fasce orarie non di punta gli utenti possano viaggiare a tariffe dimezzate. Questo incentivo riguarda 21 treni sui 34 attivi sulla tratta e non andrà a modificare né gli orari del servizio né le tariffe per la corsa semplice negli orari di punta; resteranno invariati anche gli importi degli abbonamenti, già basati su di una tariffa scontata.

“Abbiamo scelto la Vicenza-Schio – ha sottolineato l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti – perché è una tratta molto frequentata in un territorio che negli anni si è dimostrato sensibile al trasporto pubblico locale. Tra un anno verificheremo i risultati e valuteremo in quali tratte secondarie poter estendere l’esperienza”.

“La Regione del Veneto punta a potenziare il servizio su questa linea e ha richiesto a Rfi di inserirla tra le linee da elettrificare al fine di poter attuare il progetto condiviso con i sindaci del territorio chiamato ‘30-30-30’: 30 km in 30 minuti ogni 30 minuti”.

“La sperimentazione – ha proseguito – è solo la prima di una serie di iniziative innovative che intendiamo mettere in atto con l’obiettivo di sostenere il trasporto pubblico locale e far sì che le persone siano sempre più incentivate e motivate ad abbandonare il mezzo privato per utilizzare il treno”.

“In base all’accordo sottoscritto a gennaio 2018 con Trenitalia, che prevede il rinnovamento dell’intera flotta – ha concluso De Berti – nel 2020 è prevista la consegna di 10 Pop (modello da 300 posti) e 15 Rock (modello da 700 posti), nel 2021 8 Pop e 12 Rock, nel 2022 7 Pop e 13 Rock e nel 2023 6 Pop e 7 Rock”.