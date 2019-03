Travolto dalla ruota del trattore. Muore anziano

Albettone – Tragedia questa mattina ad Albettone, dove un anziano agricoltore è morto schiacciato da una grossa ruota, quella di un trattore, che era appoggiata al muro e che gli è caduta addosso. Non è chiaro esattamente cosa sia successo, dato che l’uomo, il novantenne Mario Longo, è stato trovato già morto questa mattina verso le 9, dal figlio.

Si ipotizza che l’uomo stesse sistemando delle cataste di legna quando, forse per un malore, si sarebbe aggrappato, d’istinto, all’appiglio più vicino, la ruota appunto, che però gli è rovinata addosso uccidendolo.

Non è certo neanche l’orario in cui è avvenuta la tragedia, forse questa mattina, o forse anche ieri sera… A rendersi conto che qualcosa non andava è stata comunque, stamane, una vicina di casa, che era andata a trovarlo ma nessuno le aveva risposto.

Preoccupata, ha avvertito il figlio che poco dopo ha fatto la tragica scoperta. Sul posto sono popi intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno certificato il decesso dell’anziano, ed i carabinieri di Noventa Vicentina.