“Tramonto” chiude la fase di gara della Maschera d’oro

Vicenza – Ultimo appuntamento, sabato 23 marzo, con il Festival nazionale Maschera d’oro. A fare calare il sipario sulla fase di gara della 31esima edizione della kermesse, organizzata dal comitato veneto della Federazione italiana teatro amatori (Fita) sarà “Tramonto” di Renato Simoni. Lo spettacolo, proposto dalla compagnia Soggetti Smarriti di Treviso, è in programma al Teatro San Marco di Vicenza, con inizio alle 21.

Diretto da Franco Demaestri, il testo scritto nel 1906 dal veronese Simoni è tra i più rappresentativi della drammaturgia veneta dei primi del Novecento, affresco del tramonto di un mondo di certezze sia individuale, incarnato nella vicenda del conte Cesare, sia collettivo, quasi premonitore dei tragici eventi che porteranno, pochi anni più tardi, al primo conflitto mondiale.

“La vicenda – racconta una nota di presentazione dello spettacolo – ha per scenario la dimora del conte Cesare, claustrofobica roccaforte nella quale l’uomo esercita il proprio dominio su tutto e su tutti, sostenuto dalla granitica rigidità di sua madre, la Baronessa. Abituato a comandare e a calpestare chiunque attraversi la sua strada, il conte nega un impiego ad un uomo, accusandolo di essersi mostrato debole nei confronti della moglie che lo aveva tradito”.

“Inaspettatamente, costui gli rilancia la stessa accusa, scalfendo la corazza di superiorità di Cesare. Il conte entra così in un vortice di dubbi e paure, trovandosi in una condizione di incertezza e debolezza mai provata prima: come reagirà dentro di sé a questo stato e come reagirà al suo cambiamento il mondo intorno a lui?”.

La compagnia Soggetti Smarriti ha come obiettivo il recupero di opere della drammaturgia nazionale e veneta di grande spessore, ma poco frequentate. Per questa produzione il gruppo trevigiano schiera sul palco, Demaestri, Alessandro Tognetti, Alda Capodaglio, Maria Rosa Vittoria Maniscalco, Franco Favero, Gino Trevisiol, Raffaello Padovan, Cristina Cioffi, Alberto Dalla Tor, Nicola Nardi, Tommaso Stecca e Laura Ricci.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita a 10 euro (8,50 per i ridotti). Prevendite nella sede di Fita Veneto, in stradella delle Barche 7 a Vicenza (0444 324907, al mattino, dal lunedì al venerdì). La biglietteria del San Marco è aperta la sera dello spettacolo, dalle 19 (0444 921560). Informazioni anche su www.fitaveneto.org e nella pagina Facebook dedicata al festival.

Terminata questa fase di gara, la parola passerà alla giuria. I nomi della compagnia che si aggiudicherà la Maschera e dei vincitori dei vari premi, individuali e collettivi, saranno resi noti sabato 30 marzo, sempre alle 21 al San Marco, nel corso di una serata arricchita dal concerto “La grande musica del cinema d’autore”, con coro ed ensemble strumentale di Vicenza, diretti dal maestro Giuliano Fracasso.