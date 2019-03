Torna il maltempo sul Veneto. Forte vento in arrivo

Venezia – Stato di attenzione in Veneto per forte vento e in generale per una situazione di maltempo, con possibilità anche di temporali. E’ un colpo di coda dell’inverno insomma, piuttosto normale nel mese di marzo. Tra domani e dopodomani sono previsti infatti venti forti settentrionali in quota, a tratti anche nelle valli e in pianura, specie nel pomeriggio e nella serata di lunedì. Possibili anche raffiche di foehn nelle valli e sulla pedemontana, e rinforzi in occasione di eventuali temporali in pianura.

Sulla base di queste previsioni, emesse da Arpav alle 13 di oggi, 10 marzo, il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto, per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del sistema regionale di protezione civile, ha dichiarato, la fase operativa di attenzione per forte vento, da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento). Questo per tutta la giornata di lunedì e per la mattinata di martedì 12 marzo.

“Lunedì – si legge nelle previsioni di Arpav riguardo alla evoluzione generale del tempo – transiterà sulla regione transiterà un fronte freddo, portando una fase di instabilità sulla pianura, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, e un rinforzo dei venti ed un calo delle temperature più significativi in montagna. Poi dopo una fase di tempo stabile martedì, una seconda depressione nord atlantica, in arrivo da mercoledì, causerà nuovi annuvolamenti e qualche precipitazione”.