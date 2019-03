Thiene, controlli straordinari dei carabinieri

Thiene – Quattro patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e una vettura sequestrata, nella serata di ieri, 19 marzo, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Thiene.

Dalle 22 di martedì dodici militari, anche in abiti borghesi, hanno effettuato su tutto il territorio di competenza, da Thiene fino alla zona di Costabissara e di Quinto Vicentino, alcuni posti di controllo rinforzati.

“Le finalità del servizio svolto, che si inserisce all’interno di una più ampia pianificazione di controlli straordinari del territorio per il periodo a venire, – hanno spiegato i carabinieri – sono dirette ad identificare quanti più soggetti d’interesse operativo possibile, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati predatori. In particolare rapine, furti in abitazione , negli esercizi commerciali e ai danni delle aziende presenti nel territorio”.

Queste attività, inoltre, offrono anche la possibilità di contrastare le violazioni al codice della strada. Come per altro avvenuto ieri. Durante la serata, infatti, sono state controllate circa 100 persone e diverse attività commerciali come bar e ristoranti.

In più, come già anticipato in apertura, sono state ritirate quattro patenti ad altrettanti automobilisti pizzicati alla guida in stato di ebbrezza, è stata sequestrata un’auto ai fini della confisca e, nel complesso, sono state riscontrate violazioni varie che hanno portato alla decurtazione di circa 50 punti patente.