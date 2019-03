Tamponamento lungo la A31. Due in ospedale

Longare – Ancora un incidente stradale con feriti nella giornata di lunedì 25 marzo lungo le strade della nostra provincia. Dopo il frontale avvenuto nel traforo dello Zovo, il tunnel che collega i Comuni di Schio e di Valdagno, in serata, c’è stato un tamponamento in autostrada, lungo la A31, in direzione sud.

L’incidente, che si è verificato verso le 19 un paio di chilometri dopo il casello di Longare, ha coinvolto un furgone ed un camioncino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza.

Dopo aver messo in sicurezza i due veicoli incidentati, i pompieri hanno estratto l’autista del furgone, rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo, il cui muso è stato letteralmente distrutto dall’impatto con il camioncino.

L’uomo è stato poi preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e accompagnato in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Anche il conducente del camioncino è rimasto ferito e si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente in A31 sono arrivati anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora dall’inizio dell’intervento.