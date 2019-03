Schio – Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nella serata di ieri, martedì 12 marzo, nella zona industriale di Schio. Una delle due auto coinvolte, una Peugeot 206, si è rovesciata dopo lo scontro con l’altra vettura, una Citroen.Nonostante la carambola, la conducente, una ragazza di 26 anni, non ha riportato gravi lesioni, tanto che è uscita dall’abitacolo da sola.

Per quanto riguarda l’accaduto, erano circa le 21 quando la Citroen, guidata da una donna di 40 anni, stava percorrendo via Lago Maggiore, a Schio. Giunta all’intersezione con via Lago di Garda, la donna ha fermato l’auto allo stop, per poi riprendere la marcia.

Subito dopo la ripartenza è avvenuto lo scontro: la parte anteriore destra della Citroen ha impattato contro la fiancata destra della Peugeot 206, che stava transitando in via Lago di Garda.L’urto è stato violento, tanto che l’auto della 26enne si è ribaltata.

Come detto, però, la giovane non è rimasta ferita in modo serie e non ha avuto bisogno dell’aiuto di altre persone per uscire dall’auto ed andare al pronto soccorso per i controlli del caso.

Sul posto, oltre ad una pattuglia del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino, è intervenuto anche un mezzo dei vigili del fuoco di Schio. Entrambe le automobiliste sono state sottoposte ad un pre test per la verifica del tasso alcolico, con esito negativo.