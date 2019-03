Schio, guida ubriaco e fa un incidente. Ferito

Schio – Si mette alla guida dopo aver bevuto e fa un incidente, ferendosi e finendo all’ospedale E’ successo ieri pomeriggio, sabato 16 marzo, verso 15, a Schio, al conducente di una autovettura Volkswagen Polo, che era diretto in centro città proveniente da via Vicenza.

Giunto all’altezza della curva che c’è in prossimità dello spaccio Orteco, l’automobilista ha perso il controllo della macchina andando ad invadere completamente la corsia di marcia opposta e scontrandosi con un’altra auto, una Alfa Romeo che transitava in via Baccarini in direzione di via Vicenza.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente, ubriaco, della Polo, rimasto ferito e soccorso dal personale sanitario del Suem 118. Un ambulanza lo ha portato all’ospedale Alto Vicentino di Santorso per le cure necessarie.

Subito fatti gli accertamenti sull’assunzione di sostanze alcoliche, l’uomo è risultato positivo. I rilievi sono stai effettuati da due pattuglie del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio.