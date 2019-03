Schianto in A4 per evitare carrello. Grave 45enne

Grisignano di Zocco – Un uomo di 45 anni residente a Schio è rimasto ferito in modo grave, tanto che è stato trasportato in ospedale in codice rosso, in seguito ad un incidente stradale avvenuto in piena notte, lungo l’autostrada A4, la Serenissima, tra i caselli di Grisignano di Zocco e di Vicenza est.

Non erano ancora le 4 di oggi, domenica 24 marzo, quando il 45enne, a bordo di una VolksWagen Polo, stava percorrendo la A4, nel territorio provinciale di Vicenza, con direzione Milano. Ad un certo punto, per evitare un carrello appendice (una sorta di rimorchio leggero trainato da un’auto) il quale, in precedenza, si era staccato da un altro mezzo, è andato a sbattere contro il guardrail che si trova al lato della carreggiata autostradale.

I vigili del fuoco, accorsi dal comando provinciale, hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e liberato dall’utilitaria tedesca il conducente, che in seguito allo schianto era infatti rimasto incastrato nell’abitacolo.

Una volta estratto dalla vettura, lo scledense è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito all’ospedale in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate con le prime luci dell’alba.